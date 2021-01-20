Видео удаления наставника «Астон Виллы» за разговоры с арбитром

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 81-й минуте матча, сразу после первого гола «горожан» в исполнении полузащитника Бернарду Силвы, главный судья матча Джонатан Мосс в течении пяти секунд показал наставнику «Астон Виллы» Дину Смиту сначала жёлтую, а потом красную карточки.

Видео удаления главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита

Вероятно, главный тренер бирмингемцев был недоволен решением судьи засчитать гол Бернарду Силвы. Футболисты и тренеры «Астон Виллы» сигнализировали, что перед забитым мячом полузащитник хозяев Родриго Эрнандес находился в офсайде.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали в 18 матчах 38 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. У бирмингемцев есть два матча в запасе.