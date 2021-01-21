Чидера Эджуке: Гончаренко иногда называет меня Эюке, это очень забавно
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о правильном произношении своей фамилии.
«Я привык к тому, что в разных странах меня называют по-разному. Это нормально, у каждого языка свои особенности. Но если мы говорим о том, как произносится фамилия у меня на родине, правильно будет — Эджуке. Михалыч (Гончаренко – Прим. «Чемпионата») действительно иногда называет меня Эюке, это очень забавно (улыбается)», — цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о подготовке «армейцев» к возобновлению сезона
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