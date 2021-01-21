Кан поздравил Нойера, побившего его рекорд
Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера команды Мануэля Нойера, побившего его рекорд по матчам без пропущенных мячей в чемпионате Германии.
«196 сухих матчей в Бундеслиге. Поздравляю с таким достижением и рад, что ты побил мой рекорд! Трудный матч вчера и важные три очка», — написал Кан в своём «твиттере».
Мюнхенская «Бавария» набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «Аугсбург» в свою очередь с 19 очками находится на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).
В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Шальке-04».
Нойер повторил рекорд Кана по количеству сухих игр в Бундеслиге
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