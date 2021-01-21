Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кан поздравил Нойера, побившего его рекорд

Кан поздравил Нойера, побившего его рекорд
Футбол / Германия 0

Легендарный вратарь «Баварии», а ныне член совета директоров клуба Оливер Кан поздравил нынешнего голкипера команды Мануэля Нойера, побившего его рекорд по матчам без пропущенных мячей в чемпионате Германии.

«196 сухих матчей в Бундеслиге. Поздравляю с таким достижением и рад, что ты побил мой рекорд! Трудный матч вчера и важные три очка», — написал Кан в своём «твиттере».

Мюнхенская «Бавария» набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «Аугсбург» в свою очередь с 19 очками находится на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Шальке-04».

Нойер повторил рекорд Кана по количеству сухих игр в Бундеслиге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021