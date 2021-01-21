Что ждёт Кокорина в «Фиорентине»?
Пресс-служба «Спартака» сегодня, 21 января, сообщила о договорённости с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб форварда Александра Кокорина. Нападающему предстоит пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с флорентийцами.
В связи с переходом Кокорина «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе.
Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие итогового решения. Сегодня игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.
«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» о переходе Кокорина
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