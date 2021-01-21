ЦСКА интересуется полузащитником «Ольборга»

ЦСКА интересуется полузащитником датского «Ольборга» Педру Феррейрой. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
23-летний португалец является опорным полузащитником. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. В «Ольборг» футболист перешёл в августе 2020 года из португальского клуба «Варзим».
Феррейра вызывался в юношеские и молодёжные сборные Португалии. Больше всего матчей он провёл за команду U17. В этой возрастной категории он принял участие в 17 матчах и забил два мяча.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
- 21 января 2021
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:47
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:07
-
17:03
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:32
-
16:16
-
16:11