ЦСКА интересуется полузащитником «Ольборга»

ЦСКА интересуется полузащитником датского «Ольборга» Педру Феррейрой. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

23-летний португалец является опорным полузащитником. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. В «Ольборг» футболист перешёл в августе 2020 года из португальского клуба «Варзим».

Феррейра вызывался в юношеские и молодёжные сборные Португалии. Больше всего матчей он провёл за команду U17. В этой возрастной категории он принял участие в 17 матчах и забил два мяча.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.