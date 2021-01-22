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«Удинезе» лидирует в борьбе за Фернандо Льоренте

«Удинезе» лидирует в борьбе за Фернандо Льоренте
Футбол / Италия 0

«Удинезе» стал главным претендентом на форварда «Наполи» Фернандо Льоренте, утверждает Sportitalia. По данным источника, возрастным испанцем интересуются также «Беневенто» и «Атлетик», но именно «Удинезе» имеет лучшие шансы подписать игрока.

Фриульцы ищут замену для Кевина Лазаньи, который с большой долей вероятности переберётся в «Верону».
Льоренте уже планировал покинуть команду, но ему пришлось задержаться в Неаполе из-за заражения Виктора Осимхена коронавирусом. Как только нигериец восстановится после болезни, 35-летний Льоренте сможет уйти.

В нынешнем сезоне форвард принял участие лишь в пяти матчах «Наполи» во всех турнирах.

«Удинезе» набрал в 18 матчах 17 очков. Фриульцы занимают 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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