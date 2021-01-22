Вратарь из 3-го дивизиона Испании установил историческое достижение в игре с «Барселоной»

В четверг, 21 января, в Корнелье-де-Льобрегат (Испания) на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия» состоялась встреча 1/16 финала Кубка Испании, в которой «Барселона» в дополнительное время сумела обыграть «Корнелью», выступающую в Сегунде Б (3-й дивизион чемпионата Испании – прим. «Чемпионата»), со счётом 2:0.

Как отмечается в «твиттере» MisterChip, 21-летний испанский голкипер «Корнельи» Рамон Хуан стал первым вратарём в истории футбола, которому удалось отразить два пенальти в игре с «Барселоной». Всего в этом матче ему удалось совершить 7 сейвов.

По ходу поединка подопечные Рональда Кумана не смогли реализовать 2 пенальти – на 39-й минуте Миралем Пьянич не сумел обыграть вратаря, а на 80-й минуте уже Усман Дембеле не реализовал возможность.

Хуан Рамон является воспитанником «Корнельи» и выступает на профессиональном уровне с 2017 года. Согласно Transfermarkt.de, его стоимость оценивается в € 300 тыс., а его срок его контракта завершается уже летом. Всего в текущем сезоне 21-летний вратарь провёл 12 встреч за «Корнелью» во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей, а в 4 матчах отстоял на ноль.