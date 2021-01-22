Роберто Манчини: Кокорин мог бы легко играть в мадридском «Реале»

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Могу сказать о нём только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке. Кокорин – это образец. Он мог бы легко играть в любой команде, в том числе и в мадридском «Реале». У него быстрые ноги, сильный удар как ногой, так и головой, отличные передачи», — цитирует Манчини La Nazione.



Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договорённости по трансферу игрока. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн.



Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина