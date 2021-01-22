«Челси» отказался от тренерской кандидатуры Массимилиано Аллегри

Лондонский «Челси» продолжает подыскивать специалиста, который мог бы заменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера. Так, одним из вариантов для руководства синих был Массимилиано Аллегри. Однако, по актуальным данным авторитетного журналиста Кристиана Фалька, «аристократы» вычеркнули из своего шорт-листа кандидатуру итальянского специалиста.

Теперь приоритетным вариантом для «Челси» является экс-наставник «ПСЖ» Томас Тухель. Первая альтернатива ему — Ральф Рангник.

Подчёркивается, что руководство «аристократов» готово дать Фрэнку Лэмпарду время на исправление ситуации. Британец сможет завершить текущий сезон на тренерском мостике «Челси».

Напомним, ранее синие рассматривали также кандидатуры Юлиана Нагельсмана из «РБ Лейпциг» и Ральфа Хазенхюттля из «Саутгемптона».