Главный тренер сборной Норвегии прокомментировал возможный переход Эдегора в «Арсенал»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в лондонский «Арсенал».
«Если трансфер состоится, Мартин покажет, что он чрезвычайно уверен в себе. Он присоединится к новой лиге и команде, которая, несомненно, значительно усилилась в последнее время. Это отличная команда, с прекрасными традициями. Они возрождаются. Думаю, у них очень хороший тренер. Мне нравится Артета и то, как он пытается выстроить работу в команде», — приводит слова специалиста VG.
Появилась информация, что Эдегор решил перейти в «Арсенал». Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.
Эдегор перешёл в «Реал» в 2015 году из родного «Стрёмсгодсета», после чего уходил в аренду в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.
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