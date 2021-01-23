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Главный тренер сборной Норвегии прокомментировал возможный переход Эдегора в «Арсенал»

Главный тренер сборной Норвегии прокомментировал возможный переход Эдегора в «Арсенал»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал возможный переход полузащитника «Реала» Мартина Эдегора в лондонский «Арсенал».

«Если трансфер состоится, Мартин покажет, что он чрезвычайно уверен в себе. Он присоединится к новой лиге и команде, которая, несомненно, значительно усилилась в последнее время. Это отличная команда, с прекрасными традициями. Они возрождаются. Думаю, у них очень хороший тренер. Мне нравится Артета и то, как он пытается выстроить работу в команде», — приводит слова специалиста VG.

Появилась информация, что Эдегор решил перейти в «Арсенал». Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Эдегор перешёл в «Реал» в 2015 году из родного «Стрёмсгодсета», после чего уходил в аренду в «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.

Мартин Эдегор решил перейти в «Арсенал»
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