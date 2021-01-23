«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Наполи»

Защитник «Наполи» Кевин Малку попал в сферу интересов «Спартака», сообщает La Gazzetta dello Sport.
29-летний французский игрок провёл в сезоне-2020/2021 всего два матча и не отметился результативными действиями. Малку получил травму малоберцовой кости, сроки возвращения в строй неизвестны. Кевин перешёл в «Наполи» из «Лилля» в 2018 году за € 12 млн. Действующий контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Малку в € 7 млн.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва 28 февраля в Москве красно-белые встретятся с «Рубином».
- 23 января 2021
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