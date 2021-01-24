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«Реал» хочет исправить свою трансферную ошибку

«Реал» хочет исправить свою трансферную ошибку
Футбол / Англия 0

Мадридский «Реал» жалеет о продаже Серхио Регилона в «Тоттенхэм» и хочет вернуть его следующим летом. «Королевский клуб» готов заплатить за возвращение 24-летнего левого защитника € 45 млн, об этом сообщает Sport.es.

«Реал» отпустил Регилона в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Однако руководство «сливочных» оставило «путь отхода» в виде опции первоочерёдного обратного выкупа игрока в течение двух лет. Теперь, учитывая ряд проблем, в том числе и кадровых, «Королевский клуб» всерьёз задумывается об активации этого пункта.

Осенью «Тоттенхэм» заплатил за Регилона € 35 млн, а сейчас «Реал» готов выложить за него на € 10 млн больше. Серхио покинул Мадрид из-за недовольства своим положением в стане «сливочных» — Зинедин Зидан не рассчитывал на игрока.

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