«Реал» хочет исправить свою трансферную ошибку

Мадридский «Реал» жалеет о продаже Серхио Регилона в «Тоттенхэм» и хочет вернуть его следующим летом. «Королевский клуб» готов заплатить за возвращение 24-летнего левого защитника € 45 млн, об этом сообщает Sport.es.
«Реал» отпустил Регилона в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Однако руководство «сливочных» оставило «путь отхода» в виде опции первоочерёдного обратного выкупа игрока в течение двух лет. Теперь, учитывая ряд проблем, в том числе и кадровых, «Королевский клуб» всерьёз задумывается об активации этого пункта.
Осенью «Тоттенхэм» заплатил за Регилона € 35 млн, а сейчас «Реал» готов выложить за него на € 10 млн больше. Серхио покинул Мадрид из-за недовольства своим положением в стане «сливочных» — Зинедин Зидан не рассчитывал на игрока.
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