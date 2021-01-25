Адольфо Гайч является целью ещё одного бельгийского клуба

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч вызвал интерес ещё одного бельгийского клуба. Как сообщает HLN, форвард может перейти в «Антверпен» на правах аренды. Ранее аргентинцем заинтересовался «Генк».
Ранее стало известно, что со стороной Гайча контактировали также берлинский «Унион», итальянские «Парма», «Болонья» и «Дженоа». Последние являются главным претендентом. Сообщалось, что клубы ведут переговоры, но в процессе диалога возникли трудности. В частности, итальянцы не могут договориться с москвичами о сроке аренды и сумме компенсации. Есть два варианта — аренда на 6 и 18 месяцев.
Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Tranfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.
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