«Рома» начала переговоры по нападающему сборной Украины

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук стал ближе к переезду в Италию, где им интересуется «Рома».



Как сообщает voetbal24.be, римский клуб вступил в переговоры по 25-летнему футболисту и рассчитывает закрыть сделку до закрытия зимнего трансферного окна. «Волки» выразили готовность заплатить за Романа € 12 млн, однако «Гент» намерен выручить с продажи игрока большую сумму.



Об интересе «Ромы» к Яремчуку стало известно в декабре прошлого года.



Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года, а до этого защищал цвета киевского «Динамо». В сборную Украины вызывается с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Бельгии, в которых забил 10 голов (1 – с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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