Хавбек ЦСКА Кучаев: соскучился по тренировкам с командой

Полузащитник Константин Кучаев рассказал о возвращении в общую группу ЦСКА.
«Соскучился по тренировкам с командой. Отдельно — всё-таки не то. Всем вместе работать приятнее, мы это сразу поняли. Всё по плану, у нас была разминка и упражнения с мячом, основную часть нам проводить с командой пока не разрешают. Чувствую себя уже хорошо, как только доктора разрешат работать на полную, буду к этому готов.
Конечно, это другой Кампоамор. В связи с карантином многое поменялось, меры предосторожности, которые здесь есть, непривычны. Но главное осталось прежним — футбольное поле, мяч, тренировки. В этом плане все как обычно», — приводит слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.
Кучаев перенёс операцию, связанную с травмой мениска левого коленного сустава. Операция проводилась в одной из немецких клиник. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле 19 раз во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
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