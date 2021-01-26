Алехандро Гомес перейдёт в «Севилью»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес станет игроком «Севильи». Уже завтра аргентинец отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования перед трансфером. Об этом информирует авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в своём «Твиттере».
Сообщается, что «Севилья» заплатит за игрока € 5,5 млн, ещё € 3 млн будут распределены в качестве бонусов. Футболист же подпишет контракт сроком до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Гомеса в € 15 млн.
Инициатором подписания Гомеса в «Севилью» является спортивный директор клуба Мончи, который давно следит за аргентинцем. Сам Алехандро предпочитает остаться в Италии, но «Аталанта» не хочет усиливать прямых конкурентов, поэтому рассматривает вариант продажи Гомеса исключительно в зарубежный клуб.
Напомним, недавно у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини, после чего 32-летний аргентинец принял решение проводить тренировки отдельно от команды.
- 26 января 2021
-
00:56
-
00:28
-
00:09
-
00:00
- 25 января 2021
-
23:44
-
23:36
-
22:56
-
22:48
-
22:42
-
22:19
-
22:10
-
21:49
-
21:08
-
21:02
-
20:46
-
20:44
-
20:30
-
20:26
-
20:07
-
19:55
-
19:45
-
19:39
-
19:17
-
19:06
-
19:05
-
18:41
-
18:39
-
18:33
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:57
-
17:50
-
17:38
-
17:24