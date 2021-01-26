Алехандро Гомес перейдёт в «Севилью»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес станет игроком «Севильи». Уже завтра аргентинец отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования перед трансфером. Об этом информирует авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в своём «Твиттере».



Сообщается, что «Севилья» заплатит за игрока € 5,5 млн, ещё € 3 млн будут распределены в качестве бонусов. Футболист же подпишет контракт сроком до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Гомеса в € 15 млн.



Инициатором подписания Гомеса в «Севилью» является спортивный директор клуба Мончи, который давно следит за аргентинцем. Сам Алехандро предпочитает остаться в Италии, но «Аталанта» не хочет усиливать прямых конкурентов, поэтому рассматривает вариант продажи Гомеса исключительно в зарубежный клуб.



Напомним, недавно у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини, после чего 32-летний аргентинец принял решение проводить тренировки отдельно от команды.

Президент «Аталанты»: тема Гомеса закрыта. Гасперини — навсегда