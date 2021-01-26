Ларссон: в России живут очень гордые люди, которых я уважаю

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о российском менталитете, а также высказался о новичке команды, полузащитнике Йоррите Хендриксе.
«Есть ли черта, которая удивляет в русских людях? Отличный вопрос. Я здесь уже полтора года, хорошо узнал своих партнёров и некоторые особенности менталитета, хотя никогда не задумывался об этом в таком ключе. Отметил бы, что, если вы делаете что-то важное для вас, то выкладываетесь на сто процентов. Ещё в России живут очень гордые люди, которых я очень уважаю. Если говорить о футболе, то он весьма атлетичный — пожалуй, это его главная особенность.
Адаптация новичка Йоррита Хендрикса? Я понимаю, насколько ему сейчас непросто в новой культуре и атмосфере, поэтому стараюсь помогать. Несмотря на то, что он старше меня, он впервые приехал играть за границу, вышел из зоны комфорта. Помочь ему задача не только моя, но и всей команды, чтобы Йоррит быстрее обжился в нашей семье. Думаю, он чувствует, что ему рады», — цитирует Ларссона сайт «Матч ТВ».
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