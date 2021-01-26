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«Реал» сможет платить Мбаппе € 21 млн в год. «ПСЖ» готов дать оклад, как у Неймара

«Реал» сможет платить Мбаппе € 21 млн в год. «ПСЖ» готов дать оклад, как у Неймара
Футбол / Испания 0
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Мадридский «Реал» столкнулся с финансовыми трудностями перед потенциальным переходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, «сливочные» не способны удовлетворить требования 22-летнего футболиста. По условиям действующего контракта с парижанами, рассчитанного до лета 2022 года, Килиан получает € 21 млн. «Реал» готов платить ему столько же, однако не сможет гарантировать более высокую зарплату. «ПСЖ» в свою очередь готов предоставить французу такой же оклад, как у его партнёра по атаке Неймара, – € 36 млн.

Отмечается, что частично решить проблему «Реал» может с помощью имиджевых прав. С большинством своих футболистов клуб распределяет их пополам, однако для звёзд делает исключения.

Ранее сообщалось, что в «Реале» оценивают сумму, которую «ПСЖ» попросит за Мбаппе, в € 150 млн. Клуб не готов столько платить.

Килиан Мбаппе высказался о ситуации с контрактом с «ПСЖ»
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