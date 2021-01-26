Экс-игрок ЦСКА: удивлён сообщениями, что Гайча разрывают многие клубы. Это недоразумение

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном уходе из клуба нападающего Адольфо Гайча, пришедшего в команду полгода назад.



«Трансфер Гайча – очень странный. Парень приехал вообще неготовым для чемпионата. Думаю, трансфер заключали в последний момент. На эти деньги нужно было брать игрока, который мог помочь команде. А то, что Гайча разрывают многие клубы, как я читаю в прессе, вызывает удивление. Парень, который себя вообще не проявил в нашем чемпионате, имеет такой спрос в Европе… Это просто какое-то недоразумение. Самое главное, чтобы ЦСКА вернул деньги, потраченные на него.



Конечно, парень приехал, старался, но не получилось. Может, наш чемпионат ему не подходит. ЦСКА в это трансферное окно совершил, мягко говоря, не лучшие трансферы. Только Зайнутдинов и Энджуке, если его впишут в систему игры, могут принести пользу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Адольфо Гайч близок к переходу в «Беневенто» на правах аренды