«Фортуна» хочет выкупить нападающего «Тамбова»

Нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступающий на правах аренды за «Тамбов», может перейти в «Фортуну» из Дюссельдорфа. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Немецкий клуб активно интересуется россиянином и планирует в ближайшее время попробовать выкупить нападающего», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил информацию, добавив, что сейчас «Фортуна» занята формулировкой предложения.

Онугха в нынешнем сезоне чемпионата России принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 4 гола. Также на его счету 2 гола в 2 матчах в Кубке страны. После 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

«Фортуна» в свою очередь занимает третье место во второй Бундеслиге, набрав 31 очко. От лидирующего «Гамбурга» команда отстаёт на 5 очков.