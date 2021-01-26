Источник: Гайч пройдёт медосмотр в «Беневенто» 27 января

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч пройдёт медицинский осмотр в «Беневенто» завтра, 27 января, сообщает Tuttomercatoweb.



Ранее появилась информация, что аргентинский футболист будет взят в аренду на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения, рассчитанного до июня 2022 года. Итальянский клуб также полностью будет выплачивать зарплату игроку.



Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.

Стали известны детали аренды Адольфо Гайча в «Беневенто»