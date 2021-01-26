«Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют предметный интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Брендону Уильямсу.
Как сообщает Sky Sports, и «святые», и «сороки» хотят взять 20-летнего защитника в аренду до конца сезона, однако манкунианцы не хотят отпускать Уильямса. Руководство и тренерский штаб «МЮ» считают, что 20-англичанин пригодится для ротации в условиях сложного графика сезона.
В этом сезоне АПЛ Брендон Уильямс провёл всего один матч, выйдя на замену в конце матча 10-го тура с «Саутгемптоном». На счету 20-летнего защитника два матча на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Уильямс является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
«МЮ» не отпустит ван де Бека в это трансферное окно. Игрок также не намерен уходить
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
22:56
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
21:59
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:12
-
21:06
-
20:55
-
20:54
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
19:58
-
19:47
-
19:21
-
19:08
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
17:54
-
17:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам