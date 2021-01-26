«Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют предметный интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Брендону Уильямсу.



Как сообщает Sky Sports, и «святые», и «сороки» хотят взять 20-летнего защитника в аренду до конца сезона, однако манкунианцы не хотят отпускать Уильямса. Руководство и тренерский штаб «МЮ» считают, что 20-англичанин пригодится для ротации в условиях сложного графика сезона.



В этом сезоне АПЛ Брендон Уильямс провёл всего один матч, выйдя на замену в конце матча 10-го тура с «Саутгемптоном». На счету 20-летнего защитника два матча на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.



Уильямс является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.

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