Марина Грановская: «Челси» рад заполучить одного из лучших тренеров Европы

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера команды.



«Всегда непросто менять тренера в середине сезона, но мы очень рады заполучить одного из лучших тренеров Европы в лице Томаса Тухеля. Нам ещё предстоит за многое бороться и многого достичь как в текущем сезоне, так и в последующих. Мы приветствуем Томаса в клубе.



Томас Тухель проведёт первую тренировку сегодня вечером и уже завтра будет на тренерской скамейке в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», — приводит слова Грановской официальный сайт «Челси».



В понедельник, 25 января, с должности главного тренера «Челси» был уволен Фрэнк Лэмпард. Он возглавлял синих с лета 2019 года. В настоящее время «Челси», набрав в 19 турах 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера