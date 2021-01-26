Марина Грановская: «Челси» рад заполучить одного из лучших тренеров Европы

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера команды.
«Всегда непросто менять тренера в середине сезона, но мы очень рады заполучить одного из лучших тренеров Европы в лице Томаса Тухеля. Нам ещё предстоит за многое бороться и многого достичь как в текущем сезоне, так и в последующих. Мы приветствуем Томаса в клубе.
Томас Тухель проведёт первую тренировку сегодня вечером и уже завтра будет на тренерской скамейке в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», — приводит слова Грановской официальный сайт «Челси».
В понедельник, 25 января, с должности главного тренера «Челси» был уволен Фрэнк Лэмпард. Он возглавлял синих с лета 2019 года. В настоящее время «Челси», набрав в 19 турах 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 26 января 2021
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