В «Зените» рассказали о порядке выплат «Барселоне» за трансфер Малкома
В «Зените» рассказали о финансовой стороне соглашения о трансфере нападающего Малкома из «Барселоны». Ранее появилась информация, что российский клуб недоплатил сине-гранатовым за бразильского футболиста около € 9,4 млн.
«Соглашение между клубами подразумевает выплату частями по заранее согласованному графику. Это нормальная практика, и у сторон нет никаких недопониманий», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» «Р-Спорт».
Малком — воспитанник «Коринтианса». Выступал за «Бордо» и «Барселону». Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи.
«Зенит» недоплатил «Барселоне» € 9 млн за Малкома
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