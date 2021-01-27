«Раз в год и палка стреляет». Дивеев — о голе «рабоной» на тренировке
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал гол, который забил «рабоной» на тренировке.
«Случайно попал. Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли. Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в девятку. Раз в год и палка стреляет.
Может быть, в детстве если только разучивал все эти финты — «эластико», «рабону». Спонтанно получилось. В официальной игре такое попробовать? Нет, техничный защитник — враг команды. Больше такого не повторится. Шучу, но ведь действительно самое важное — проще и надёжнее играть сзади», — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.
По итогам 19 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает набравший 41 очко «Зенит», второе — ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
Дивеев — о сборах ЦСКА: нагрузки тяжеловаты, но нужно как можно лучше подготовиться к РПЛ
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