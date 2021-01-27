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Тухель прокомментировал результат первого матча «Челси» под его руководством

Тухель прокомментировал результат первого матча «Челси» под его руководством
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 20-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (0:0).

«Мне очень понравилось наше сегодняшнее выступление. Я очень доволен интенсивностью, настроем, энергией и качеством показанной игры. Мы были хорошо организованны, совершили много отборов мяча, никогда не испытывали недостатка в интенсивности.

Во втором тайме мы прибавляли минуту за минутой. Я был очень доволен выступлением, но, к сожалению, мы не смогли забить. Если мы и дальше будем так играть то результаты придут.

Это немного напомнило мне мою работу в Дортмунде. Вчера у нас была очень хорошая тренировка — 21 футболист, и все полностью отдаются работе. Это даёт мне хорошее предчувствие на будущее», — приводит слова немца BBC.

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 20 матчах 30 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (23) — на 13-м месте.

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