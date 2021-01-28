Мурад Мусаев подвёл итоги первого сбора «Краснодара» в 2021 году

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги первого сбора клуба в 2021 году
«Мы довольны тем, как прошёл первый сбор. Выполнен большой объём работы. Эта работа прошла с хорошим настроением, сбор пролетел как один день. В концовке немного накопилась усталость. Мы немного опасались, что не получим в товарищеских играх должного качества, но опасения не оправдались. Мы добились двух побед при достаточно неплохой игре», — сказал Мусаев в интервью клубному YouTube-каналу.
Напомним, 27 января «быки» провели две товарищеские встречи. Сначала «Краснодар» одержал победу в матче с «Ригой»: встреча завершилась со счётом 1:0. Затем клуб переиграл солигорский «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась со счётом 2:0.
«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 28 января 2021
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