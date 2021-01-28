Моуринью: я не друг Клоппа

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал об отношениях с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом в преддверии матча их команд.



«Я не друг Юргена, потому что мы никогда не проводили время вместе. Когда знаешь человека, можешь сказать: «Он мне нравится, это мой друг». Или: «Он мне не нравится, мы не друзья». В случае с Юргеном это пять минут перед матчем и столько же после. Всё, что я могу сказать о Юргене, – это мой коллега, которого я уважаю и с которым у меня нет никаких проблем. Думаю, он относится ко мне так же. Абсолютно никаких проблем», — приводит слова Моуринью Goal.com.



Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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