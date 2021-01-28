Гайч успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта с «Беневенто»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошёл медобследование перед переходом в «Беневенто», сообщает ESPN.



Аргентинцу осталось подписать контракт. В ближайшие дне Гайч присоединится к «Беневенто». Футболист может дебютировать в матче с «Сампдорией», который состоится 7 февраля.

Вчера, 27 января, московский ЦСКА внёс нападающего Адольфо Гайча в список отзаявленных игроков. Стало известно, что аргентинский футболист будет взят в аренду на шесть месяцев с возможностью продления на год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения, рассчитанного до июня 2022 года. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.



Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.