Роналду — самый популярный футболист в Китае, «Барселона» лидирует среди клубов

Международное спортивное цифровое агентство Mailman Group провело исследование, в котором назвало самые популярные футбольные личности, клубы и лиги.



Самым популярным игроком был признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» Неймар. Тройку замкнул нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Оценивалось число подписчиков игроков во всех социальных сетях.



В споре самых популярных клубов на первом месте оказалась «Барселона». В пятёрку также вошли мадридский «Реал», лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Самой популярной лигой была названа английская Премьер-лига. Следом за ней расположились чемпионат Испании, Бундеслига, первенство Франции и Серия А.

Хави, Неймар и Суарес не попали в сборную десятилетия по версии IFFHS