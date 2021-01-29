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Роналду — самый популярный футболист в Китае, «Барселона» лидирует среди клубов

Роналду — самый популярный футболист в Китае, «Барселона» лидирует среди клубов
Футбол 0

Международное спортивное цифровое агентство Mailman Group провело исследование, в котором назвало самые популярные футбольные личности, клубы и лиги.

Самым популярным игроком был признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» Неймар. Тройку замкнул нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Оценивалось число подписчиков игроков во всех социальных сетях.

В споре самых популярных клубов на первом месте оказалась «Барселона». В пятёрку также вошли мадридский «Реал», лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Самой популярной лигой была названа английская Премьер-лига. Следом за ней расположились чемпионат Испании, Бундеслига, первенство Франции и Серия А.

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