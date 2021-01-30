Моуринью: отсутствие Кейна из-за травмы — решающий момент для Бэйла

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что нападающий Гарет Бэйл должен проявить в период отсутствия форварда Гарри Кейна.



Напомним, Кейн получил травму во время первого тайма матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3) и был заменён в перерыве.



«Это решающий момент для Бэйла, он чувствует себя всё лучше и лучше. Когда команда теряет игрока уровня Кейна, другие футболисты должны действовать. Надеюсь, Бэйл сможет нам помочь», — приводит слова Моуринью Goal.com.



«Тоттенхэм Хотспур» в 19 встречах набрал 33 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).

Реднапп: если Бэйл не заиграет в «Тоттенхэме», то где он собирается это сделать?