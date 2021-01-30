Моуринью: отсутствие Кейна из-за травмы — решающий момент для Бэйла

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что нападающий Гарет Бэйл должен проявить в период отсутствия форварда Гарри Кейна.
Напомним, Кейн получил травму во время первого тайма матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3) и был заменён в перерыве.
«Это решающий момент для Бэйла, он чувствует себя всё лучше и лучше. Когда команда теряет игрока уровня Кейна, другие футболисты должны действовать. Надеюсь, Бэйл сможет нам помочь», — приводит слова Моуринью Goal.com.
«Тоттенхэм Хотспур» в 19 встречах набрал 33 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
- 30 января 2021
-
13:35
-
13:25
-
12:51
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:21
-
10:54
-
10:49
-
10:28
-
10:21
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:49
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
08:36
-
08:07
-
07:35
-
07:15
-
05:54
-
05:28
-
05:14
-
04:59
-
04:43
-
04:24
-
04:06
-
03:00
-
02:39
-
02:17