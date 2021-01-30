Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: отсутствие Кейна из-за травмы — решающий момент для Бэйла

Моуринью: отсутствие Кейна из-за травмы — решающий момент для Бэйла
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что нападающий Гарет Бэйл должен проявить в период отсутствия форварда Гарри Кейна.

Напомним, Кейн получил травму во время первого тайма матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3) и был заменён в перерыве.

«Это решающий момент для Бэйла, он чувствует себя всё лучше и лучше. Когда команда теряет игрока уровня Кейна, другие футболисты должны действовать. Надеюсь, Бэйл сможет нам помочь», — приводит слова Моуринью Goal.com.

«Тоттенхэм Хотспур» в 19 встречах набрал 33 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).

Реднапп: если Бэйл не заиграет в «Тоттенхэме», то где он собирается это сделать?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021