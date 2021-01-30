Защитник «Беневенто»: выбирал Гайча в Football Manager ещё до его перехода в ЦСКА

Защитник «Беневенто» Лука Кальдирола прокомментировал переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в итальянский клуб на правах аренды.



«Мне нравится Гайч уже много лет, потому что я фанат Football Manager, и я всегда выбирал его для своей команды. Ещё с тех пор, как он играл в «Сан-Лоренцо», — цитирует Кальдиролу Corriere del Mezzogiorno.



Накануне стало известно, что аргентинский футболист успешно прошёл медицинское обследование и продолжит карьеру в «Беневенто». Сообщалось, что Гайч будет арендован на шесть месяцев с возможностью продления аренды на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.



Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне в 13 матчах Российской Премьер-Лиги Гайч отдал 1 результативную передачу.

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды