Адольфо Гайч — вне заявки «Беневенто» на матч с «Интером»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, недавно перешедший в «Беневенто» на правах аренды, не попал в заявку на матч 20-го тура итальянской Серии А с «Интером».
Накануне стало известно, что аргентинский футболист успешно прошёл медицинское обследование перед переходом. Сообщалось, что Гайч будет арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.
Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч в 13 матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.
ЦСКА – Гайчу: успехов в Серии А, Танк!
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