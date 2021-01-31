«Вильярреал» на последних секундах упустил победу в матче с «Реалом Сосьедад»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Вильярреал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 1:1.

На 3-й минуте матча первый гол забил полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо. На последних секундах встречи Александер Исак сравнял счёт.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Ассистенты — Рубен Бесерриль Гомес и Хосе Карлос Эскуэла Мело. Резервный арбитр — Давид Камбронеро Гонсалес.

«Вильярреал» в 21 матче набрал 35 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (32) занимает шестое место. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико», который в 18 матчах набрал 47 очков.