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«Вильярреал» на последних секундах упустил победу в матче с «Реалом Сосьедад»

«Вильярреал» на последних секундах упустил победу в матче с «Реалом Сосьедад»
Футбол / Испания 0

В матче 21-го тура испанской Примеры «Вильярреал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 1:1.

На 3-й минуте матча первый гол забил полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо. На последних секундах встречи Александер Исак сравнял счёт.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Ассистенты — Рубен Бесерриль Гомес и Хосе Карлос Эскуэла Мело. Резервный арбитр — Давид Камбронеро Гонсалес.

«Вильярреал» в 21 матче набрал 35 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (32) занимает шестое место. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико», который в 18 матчах набрал 47 очков.

Испания - Примера. 21-й тур
30 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Парехо – 3'   1:1 Исак – 90+3'
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