«Ливерпуль» нашёл усиление защиты в Чемпионшипе. О сделке может быть объявлено уже сегодня

«Ливерпуль» близок к приобретению защитника «Престон Норт Энд» Бена Дэвиса.



По сообщениям репортёра Daily Mail Доминика Кинга, мерсисайдцы заплатят за 25-летнего англичанина чуть более € 2 млн. В обратном направлении, в аренду до конца сезона, отправится 19-летний защитник молодёжной команды «Ливерпуля» Сепп ван дер Берг.



Как сообщает источник, переговоры близки к завершению, и о сделке может быть объявлено уже сегодня, 31 января. Зимнее трансферное окно закрывается в Англии вечером 1 февраля.



В нынешнем сезоне Чемпионшипа Бен Дэвис провёл 19 матчей и не отметился результативными действиями. «Престон Норт Энд», в 27 матчах набрав 36 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.



Дэвис является воспитанником академии «Престона». Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в € 2,4 млн.

Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном трансфере защитника в «Ливерпуль»