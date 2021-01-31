«Ливерпуль» нашёл усиление защиты в Чемпионшипе. О сделке может быть объявлено уже сегодня

«Ливерпуль» близок к приобретению защитника «Престон Норт Энд» Бена Дэвиса.
По сообщениям репортёра Daily Mail Доминика Кинга, мерсисайдцы заплатят за 25-летнего англичанина чуть более € 2 млн. В обратном направлении, в аренду до конца сезона, отправится 19-летний защитник молодёжной команды «Ливерпуля» Сепп ван дер Берг.
Как сообщает источник, переговоры близки к завершению, и о сделке может быть объявлено уже сегодня, 31 января. Зимнее трансферное окно закрывается в Англии вечером 1 февраля.
В нынешнем сезоне Чемпионшипа Бен Дэвис провёл 19 матчей и не отметился результативными действиями. «Престон Норт Энд», в 27 матчах набрав 36 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.
Дэвис является воспитанником академии «Престона». Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в € 2,4 млн.
- 31 января 2021
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