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Гасперини — о 1:3 в матче с «Лацио»: не разочарован игрой «Аталанты»

Гасперини — о 1:3 в матче с «Лацио»: не разочарован игрой «Аталанты»
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча с «Лацио» (1:3).

«Первый гол позволил «Лацио» сыграть в свою лучшую игру. Не скажу, что мои игроки выступили плохо. Хотя, к сожалению, мы пропустили несколько глупых мячей. Это был один из тех матчей, в которых успех приносят эпизоды. В целом я не разочарован такой игрой «Аталанты», — цитирует Гасперини Football Italia.

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:1.

Уже на 3-й минуте счёт открыл защитник «Лацио» Адам Марушич. Рейна сделал длинный вынос вперёд, римляне навязали борьбу, Марушич подхватил мяч и на исполнение пробил в дальнюю девятку. Хоакин Корреа забил второй гол гостей. После выноса вперёд от Рейны Иммобиле поборолся и сделал скидку вперёд — Корреа подхватил мяч, убежал один на один, обыграл голкипера и поразил пустые ворота.

На 79-й минуте Марио Пашалич отыграл один мяч. Ламмерс сделал передачу к штрафной, Мурьель красиво развернулся, выскочил один на один и пробил в штангу, а Пашалич с трёх метров добил мяч в пустые ворота. Спустя три минуты Ведат Мурики забил третий гол «Лацио».

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