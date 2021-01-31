Бывший форвард «Милана» Кутроне перешёл в «Валенсию»

Итальянский нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне стал игроком «Валенсии», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Испанский клуб взял форварда в аренду.

Футболист выступал за «Фиорентину» на правах аренды, однако «фиалки» досрочно расторгли соглашение и вернули игрока «Вулверхэмптону». В нынешнем сезоне на счету форварда 11 матчей в серии А и две игры в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.



Кутроне является воспитанником «Милана», в системе которого находился с 2006 по 2019 год. Нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» за € 22 млн. 10 января 2020 года «волки» отдали Кутроне в аренду в «Фиорентину» за € 3 млн. В составе «фиалок» форвард провёл 34 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. За «волков» футболист сыграл 24 встречи, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам.