Бывший форвард «Милана» Кутроне перешёл в «Валенсию»

Итальянский нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне стал игроком «Валенсии», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Испанский клуб взял форварда в аренду.
Футболист выступал за «Фиорентину» на правах аренды, однако «фиалки» досрочно расторгли соглашение и вернули игрока «Вулверхэмптону». В нынешнем сезоне на счету форварда 11 матчей в серии А и две игры в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.
Кутроне является воспитанником «Милана», в системе которого находился с 2006 по 2019 год. Нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» за € 22 млн. 10 января 2020 года «волки» отдали Кутроне в аренду в «Фиорентину» за € 3 млн. В составе «фиалок» форвард провёл 34 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. За «волков» футболист сыграл 24 встречи, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам.
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