Неймар: Мбаппе — золотой мальчик

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о партнёре по линии нападения «парижан» Килиане Мбаппе.
«Нам нравится играть вместе. Я хочу выжать из него максимум. Он золотой мальчик. Я называю его золотым мальчиком, потому что он и правда золотой. У него огромное сердце. Он знает себе цену как футболист. Но даже за пределами поля он потрясающий. Он улыбается, счастлив, ему нравится всё это. Мы очень похожи», — приводит слова Неймара Marca.
Связка Мбаппе и Неймара была создана в «ПСЖ» в 2017 году. В нынешнем сезоне французско-бразильский дуэт забил в ворота соперников 29 голов.
Ранее Неймар заявил, что хочет остаться в «ПСЖ» вместе с Килианом Мбаппе. Кроме того, бразилец уже согласился пролонгировать контракт с клубом. Стороны подпишут новое соглашение в ближайшее время.
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