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«Спартак» на армянском языке поблагодарил Юру Мовсисяна, завершившего карьеру

«Спартак» на армянском языке поблагодарил Юру Мовсисяна, завершившего карьеру
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на решение бывшего нападающего команды Юры Мовсисяна завершить профессиональную карьеру.

«Спасибо за всё, Юра», — написали представители красно-белых в «Твиттере» на армянском языке.

Ранее Мовсисян объявил о завершении карьеры в 33 года и сообщил, что получил должность посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

Мовсисян начинал карьеру в США, где играл за «Канзас-Сити Уизардс» и «Реал Солт-Лейк», затем перебрался в датский клуб «Раннерс», а в 2011 году оказался в России. Спустя полтора года форварда приобрёл «Спартак». За красно-белых он провёл 66 матчей и забил 27 голов. Из московского клуба Юра возвращался в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды, а в 2016 году перебрался в команду на постоянной основе. В дальнейшем также играл в Швеции.

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян завершил карьеру
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