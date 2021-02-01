«Спартак» на армянском языке поблагодарил Юру Мовсисяна, завершившего карьеру

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на решение бывшего нападающего команды Юры Мовсисяна завершить профессиональную карьеру.



«Спасибо за всё, Юра», — написали представители красно-белых в «Твиттере» на армянском языке.

Ранее Мовсисян объявил о завершении карьеры в 33 года и сообщил, что получил должность посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.



Мовсисян начинал карьеру в США, где играл за «Канзас-Сити Уизардс» и «Реал Солт-Лейк», затем перебрался в датский клуб «Раннерс», а в 2011 году оказался в России. Спустя полтора года форварда приобрёл «Спартак». За красно-белых он провёл 66 матчей и забил 27 голов. Из московского клуба Юра возвращался в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды, а в 2016 году перебрался в команду на постоянной основе. В дальнейшем также играл в Швеции.