«Валенсия» подписала Кристиана Оливу из «Кальяри»

Полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива продолжит карьеру в Испании. 24-летний уругваец пополнил состав «Валенсии», о чём информирует пресс-служба клуба.

Олива заключил с «летучими мышами» арендное соглашение до конца нынешнего сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются, но Transfermarkt оценивает Кристиана в € 3,2 млн. СМИ предполагают, что в договоре сторон предусмотрена опция первоочерёдного выкупа игрока для «Валенсии».

В нынешнем сезоне Олива провёл за «Кальяри» 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. До переезда в Италию Кристиан защищал цвета уругвайского «Насьоналя».

Ранее «Валенсия» также взяла в аренду форварда «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне, который первую половину сезона выступал за «Фиорентину» на правах аренды.