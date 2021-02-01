«Валенсия» подписала Кристиана Оливу из «Кальяри»

Полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива продолжит карьеру в Испании. 24-летний уругваец пополнил состав «Валенсии», о чём информирует пресс-служба клуба.
Олива заключил с «летучими мышами» арендное соглашение до конца нынешнего сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются, но Transfermarkt оценивает Кристиана в € 3,2 млн. СМИ предполагают, что в договоре сторон предусмотрена опция первоочерёдного выкупа игрока для «Валенсии».
В нынешнем сезоне Олива провёл за «Кальяри» 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. До переезда в Италию Кристиан защищал цвета уругвайского «Насьоналя».
Ранее «Валенсия» также взяла в аренду форварда «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне, который первую половину сезона выступал за «Фиорентину» на правах аренды.
- 1 февраля 2021
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