Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вероятное возвращение Квинси Промеса в московский «Спартак».
«Мы пересекались с ним в Голландии, тогда он выглядел так же, как и в московском «Спартаке». Но сейчас прошёл год, я видел несколько матчей «Аякса», но он в них не играл или играл очень мало. С одной стороны, я не очень верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества или стать игроком другого уровня. Если у него не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Ранее в «Спартаке» подтвердили высокую вероятность возвращения Квинси Промеса. Московский клуб может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5-10 млн.
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