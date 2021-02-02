Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вероятное возвращение Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Мы пересекались с ним в Голландии, тогда он выглядел так же, как и в московском «Спартаке». Но сейчас прошёл год, я видел несколько матчей «Аякса», но он в них не играл или играл очень мало. С одной стороны, я не очень верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества или стать игроком другого уровня. Если у него не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Ранее в «Спартаке» подтвердили высокую вероятность возвращения Квинси Промеса. Московский клуб может заплатить за своего экс-футболиста € 7,5-10 млн.