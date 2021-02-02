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Серхио Агуэро пропустит несколько недель. 7 февраля «горожане» сыграют с «Ливерпулем»

Серхио Агуэро пропустит несколько недель. 7 февраля «горожане» сыграют с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро не сможет помочь «горожанам» в ближайшие 3-4 недели.

Как сообщает The Times, 32-летний аргентинец тяжело переносит последствия коронавируса и будет восстанавливаться еще несколько недель. С 31 января нападающий приступил к тренировкам, но пока занимается в тренажёрном зале по индивидуальной программе.

10 января сообщалось, что Серхио Агуэро помещён на карантин из-за контакта с человеком, получившим впоследствии положительный результат теста на коронавирус. А 21 января аргентинец сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат.

32-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

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