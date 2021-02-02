Ричардс: темнокожего футболиста поджидает расизм в соцсетях после матча, где он ошибся

Бывший футболист сборной Англии Майка Ричардс высказался о недавних случаях проявления расизма в соцсетях в отношении игроков АПЛ.



«Подобные вещи удручают и обескураживают. Поток историй о расистских оскорблениях в соцсетях в адрес игроков побудил людей к обсуждению этой темы. Лично я не был ни шокирован, ни удивлен. Знал, что ждёт футболистов. Говорю на основании опыта. Можно подумать, что расизм по отношению к футболистам происходит только периодически, но могу сказать, что у темнокожих игроков эта проблема актуальна каждый день.



Если темнокожий футболист зайдет в соцсети после матча, где он ошибся или упустил голевой момент, то обязательно столкнётся с проявлениями расизма. Это может быть эмодзи банана, или обезьяны, или слова, от которых тошнит, но расизм будет точно. Дошло до того, что оскорбления такого рода стали считаться нормой, но это настолько далеко от нормы, насколько возможно.



Понимаю, что из-за подобных колонок некоторые закатят глаза и скажут: «Ну вот, опять». Но нельзя оставаться в стороне и позволять этому продолжаться. Следующим шагом должно быть последовательное выявление тех, кто ведет себя оскорбительно. Понимаю, что регистрация в социальных сетях через демонстрацию официального документа встретит сопротивление, будь то паспорт, водительские права или что-то еще. Люди имеют право на конфиденциальность. Но установить личность человека – это не то же самое, что препятствовать его праву на свободу слова. У нас всегда должна быть свобода слова. Однако некоторые исказили право на свободу слова и направили в то русло, которое им подходит, чтобы они могли извергать ненависть.



Половина людей, которые публикуют подобные сообщения, являются расистами до глубины души и никогда не изменятся. Никакое образование не подействует на них, никакие объяснения не помогут. Они расисты и всегда будут расистами. Остальные 50 процентов не осознают последствий своих действий. Они видели, как другим это сходит с рук, и думают, что им тоже это сойдет с рук. Им нельзя позволить избежать наказания, и им нельзя давать платформу, чтобы причинять такую ​​боль.



Оскорбления в адрес темнокожих спортсменов, в адрес спортсменов другой расы должны прекратиться. Нужны усилия социальных сетей, которые помогут справиться с этим», – цитирует Ричардса Daily Mail.



В Великобритании планируют начать привлекать соцсети к юридической ответственности за расизм пользователей.

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