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Рафаэль Бенитес согласился возглавить «Наполи»

Рафаэль Бенитес согласился возглавить «Наполи»
Футбол / Италия 0

Испанский специалист Рафаэль Бенитес станет новым главным тренером «Наполи». Стороны уже договорились о сотрудничестве, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Переговоры с Бенитесом вёл непосредственно президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Испанский специалист сменит на тренерском мостике «партенопейцев» Дженнаро Гаттузо, который ранее эмоционально отреагировал на слухи о возможной отставке.

Сейчас «Наполи», набрав 37 очков в 19 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Такой результат не устраивает руководство клуба, поэтому планируется тренерская рокировка.

Бенитес работал в «Наполи» с 2013 по 2015 год. В январе «партенопейцы» контактировали и с другим экс-наставником — Маурицио Сарри, но получили отказ специалиста.

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