Рафаэль Бенитес согласился возглавить «Наполи»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес станет новым главным тренером «Наполи». Стороны уже договорились о сотрудничестве, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Переговоры с Бенитесом вёл непосредственно президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Испанский специалист сменит на тренерском мостике «партенопейцев» Дженнаро Гаттузо, который ранее эмоционально отреагировал на слухи о возможной отставке.
Сейчас «Наполи», набрав 37 очков в 19 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Такой результат не устраивает руководство клуба, поэтому планируется тренерская рокировка.
Бенитес работал в «Наполи» с 2013 по 2015 год. В январе «партенопейцы» контактировали и с другим экс-наставником — Маурицио Сарри, но получили отказ специалиста.
- 2 февраля 2021
-
22:35
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:08
-
21:58
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:08
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:36