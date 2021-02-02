Маурицио Сарри может возглавить «Марсель»
Руководство «Марселя» ведёт переговоры с итальянским тренером Маурицио Сарри, информирует авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Совет директоров «провансальцев» видит в Сарри идеальную замену Андре Виллаш-Боашу, который расторг контракт с клубом. Однако договориться с итальянским специалистом будет не так уж и просто, ведь Сарри, традиционно, не любит возглавлять команды посреди сезона.
Маурицио хочет приступить к работе с новым клубом в летнее межсезонье, но «Марсель» надеется договориться о сотрудничестве уже сейчас.
В 19 матчах французской Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. Из-за неудовлетворительных результатов «провансальцев» болельщики команды недавно устроили массовые беспорядки.
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