«Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону» и прервал семиматчевую беспроигрышную серию

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На стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне состоялся стартовый матч 22-го тура АПЛ «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Гости открыли счёт на 31-й минуте матча — вингер «Арсенала» Николя Пепе с левого края ворвался в штрафную, продавил защитника Нельсона Семеду, накрутил Рубена Невеша и пробил точно в дальний угол ворот.

Видео гола Николя Пепе

На третьей добавленной к первому тайму минуте хозяева провели быструю атаку по центру — защитник «канониров» Давид Луис в собственной штрафной сзади сбил нападающего «волков» Виллиана Жозе, за что судья удалил Луиса и назначил пенальти в ворота гостей.

Видео удаления Давида Луиса

Полузащитник Рубен Невеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Рубена Невеша

Победный гол был забит хозяевами на 49-й минуте — полузащитник Жоау Моутинью, находясь в центре поля, получил пас от нападающего Педру Нету, прицелился и с 30 метров пальнул в верхний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот.

Видео гола Жоау Моутинью

«Арсенал» доигрывал матч вдевятером — на 72-й минуте вратарь «пушкарей» Берндт Лено выбежал за пределы штрафной и рукой выбил мяч в аут, за что и получил прямую красную карточку.

Видео удаления Берндта Лено

Это первый проигрыш подопечных Микеля Артеты в восьми последних матчах АПЛ.

«Вулверхэмптон» в 22 матчах набрал 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте.