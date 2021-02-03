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Озан Кабак: «Ливерпуль» — команда моего детства. Мечта сбылась

Озан Кабак: «Ливерпуль» — команда моего детства. Мечта сбылась
Футбол / Англия 0

Новичок «Ливерпуля» защитник Озан Кабак поделился эмоциями от перехода в клуб из «Шальке-04». Мерсисайдцы арендовали футболиста с правом последующего выкупа.

«Ливерпуль» был командой моего детства, так что я всегда хотел здесь оказаться, играть на этом потрясающем стадионе перед невероятными болельщиками. Это была мечта, и она сбылась.

Что касается моих амбиций, «Ливерпуль» – отличная команда с прекрасными футболистами. Неважно, сколько игроков травмировано и кто играет в защите, если они хорошо выполняют свою работу. Я смотрел последние матчи, и оборона играла здорово. Тренер решит, когда я буду выходить на поле, а когда сидеть на скамейке запасных. Но я буду выкладываться на сто процентов и буду готов, когда шанс придёт», — цитирует Кабака пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» представил Озана Кабака
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