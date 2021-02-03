Бывший тренер женской сборной России заявила о желании поработать ассистентом в клубе РПЛ

Бывший тренер женской сборной России Елена Фомина заявила о желании поработать ассистентом в клубе Российской Премьер-Лиги. В июне 2020 года Фомина стала первой женщиной в России, получившей тренерскую лицензию категории PRO. Она дает ей право работать в качестве тренера в мужских командах.



«Естественно, я бы хотела поработать ассистентом в Российской Премьер-Лиге. Завышать планку и говорить о том, что я готова быть главным тренером — нет. Хотелось бы поучиться, потому что работа тренера — это постоянная учеба, постоянное развитие.



После получения лицензии PRO процесс учебы не поменялся — постоянно открываю для себя что-то новое. Мы, тренеры, подсматриваем что-то друг у друга. Естественно, мне хочется охватить как можно больше — этот опыт пойдет мне только на пользу", — цитирует Фомину ТАСС.

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