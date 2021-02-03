Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, как Орещук извинился за критику трансфера Промеса

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», прокомментировал возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в московскую команду.
«Целесообразно ли сейчас вернуть Промеса в «Спартак»? Смотря для кого. Для «Спартака» – да. Для Промеса, мне кажется, — не особо. Он неплохо играет в одной из лучших команд в мире, которая выкупила его за те же 20 миллионов, что и «Спартак» в своё время. Думаете, его так просто отпустят? Если деньгами убьют, то да. С точки зрения футболиста, трансфер в «Спартак» – это не шаг назад и не шаг вперёд. Равнозначная история, но есть один маленький нюанс. Там он дома. А если смотреть со стороны «Спартака», то, конечно, такой игрок нужен.
Роман Орещук люто критиковал меня за покупку Промеса? Орещук потом извинился. Мы с ним случайно встретились, и он сказал: «Я настолько расстроился, потому что мы хотели подписать Промеса в «Динамо», а ты успел его забрать. Извини, на меня нахлынули эмоции».
Мне тогда было всё равно. Знал, за какие деньги мы его взяли. Селекционный отдел полностью поддержал. Спортивный директор и Федун – тоже. Была задача — закрыть любым способом, а мне удалось это сделать за адекватные деньги. Вот, видимо, Орещук и расстроился. Если человек нашёл мужество извиниться, то с моей стороны к нему нет никаких вопросов", — сказал Асхабадзе в интервью «Чемпионату».
Полное интервью с Асхабадзе читайте завтра на «Чемпионате».
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