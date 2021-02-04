Асхабадзе: люди тебя используют, пока работаешь в «Спартаке»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», рассказал об общении с людьми после ухода из московского клуба.



«С агентом Мане сейчас не общаюсь. Можно сказать, что я ни с кем не общаюсь, как ушёл из «Спартака». Убралось сразу 75% людей из контактов в телефоне. Люди тебя используют, пока работаешь в «Спартаке». Точно так же, как ты можешь кого-то использовать, чтобы добиваться своих целей.

Неприятно ли, что без должности в «Спартаке» люди стали иначе относиться? Неприятно могло быть, если бы я этого не ожидал. Но я понимал, что будет именно так. Уже просто меньше точек соприкосновения. Дерзить никто не будет. Просто по словам и интонациям понятно, что человек уже иначе отвечает на звонки. Кому-то я и сам просто не позвоню, потому что знаю человека", — сказал Асхабадзе в интервью «Чемпионату».